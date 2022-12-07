Путин и лидер ОАЭ обсудили попытки Запада ввести потолок цен на нефть
Путин обговорил с президентом ОАЭ попытки Запада регулировать цены на нефть
Москва, 7 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и лидер ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян 7 декабря в телефонной беседе обсудили попытки Запада ввести потолок цен на российскую нефть.
«Затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Стороны также отметили эффективность совместной работы по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.
Контакты России и ОАЭ на различных уровнях будут продолжены, отметили также в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, ОАЭ, по некоторым данным, входят в число стран, рассматривающих возможность присоединения к Шанхайской организации сотрудничества — наравне с Сирией, Катаром, Саудовской Аравией и рядом других.