Москва, 7 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и лидер ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян 7 декабря в телефонной беседе обсудили попытки Запада ввести потолок цен на российскую нефть.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Стороны также отметили эффективность совместной работы по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

Контакты России и ОАЭ на различных уровнях будут продолжены, отметили также в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, ОАЭ, по некоторым данным, входят в число стран, рассматривающих возможность присоединения к Шанхайской организации сотрудничества — наравне с Сирией, Катаром, Саудовской Аравией и рядом других.