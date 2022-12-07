Новошахтинск, Ростовская область, 7 декабря, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в ростовском Новошахтинске — 38-летний мужчина, уроженец другого региона, сообщили в управлении МВД 7 декабря.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что поиски скрывшегося с места преступления и прятавшегося предполагаемого преступника завершились его поимкой.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл 6 декабря. Вооруженный пулеметом мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места преступления.

Один из полицейских получил ранение и находился в состоянии средней степени тяжести. Следственный комитет открыл дело по статье о нападении на сотрудника правоохранительных органов.