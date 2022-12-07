Москва, 7 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин подозревается в крупных хищениях, сообщает 7 декабря РИА Новости.

ru.torange.biz Наручники

По данным агентства, представители следствия в суде рассказали, что Телегина обвиняют в хищении более 72 млн рублей из бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Телегин покинул должность в правительстве Кузбасса, написав заявление по собственному желанию. Позже в СМИ появились данные о задержании бывшего чиновника.