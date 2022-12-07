МИД РФ: попытки исключить Россию из G20 обречены на провал
Замглавы МИД РФ Грушко: все попытки исключить Россию из G20 обречены на провал
Москва, 7 декабря, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Все попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам в кулуарах «Примаковских чтений».
По его словам, линия западных стран сейчас направлена на изоляцию России, но эти попытки провалилась, как и попытки исключения России из различных многосторонних форматов.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединенных Штатов начнут добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20, следует из проекта оборонного бюджета США.
Кроме того, проект предусматривает исключение РФ из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров.
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