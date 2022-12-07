Москва, 7 декабря, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Все попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам в кулуарах «Примаковских чтений».

Santiago Casuriaga МИД России

По его словам, линия западных стран сейчас направлена на изоляцию России, но эти попытки провалилась, как и попытки исключения России из различных многосторонних форматов.

«Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединенных Штатов начнут добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20, следует из проекта оборонного бюджета США.

Кроме того, проект предусматривает исключение РФ из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров.

Читайте также: Смогут ли США добиться исключения России из G20?