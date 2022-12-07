Москва, 7 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Удовлетворенность жителей России медицинской помощью увеличивается. Об этом 7 декабря сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на конференции «Медицина и качество — 2022».

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

Он напомнил, что специалисты Минздрава России разработали оценку удовлетворенности населения оказанием медпомощи, которую сейчас активно внедряют в систему здравоохранения.

Он отметил, что в настоящее время в России фиксируется один из самых высоких показателей удовлетворенности жителей медпомощью.

«Мы ни в коем случае не говорим, что мы удовлетворены этими показателями, нет, они далеки от совершенства», — признал Мурашко, добавив, что чиновникам нужно уделять этому больше внимания.