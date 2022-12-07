Луганск, 7 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. ВСУ ежедневно теряют до батальона личного состава на артемовском направлении, заявил 7 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«По нашим данным, как минимум ежедневно они [ВСУ] теряют [на артемовском направлении] до батальона личного состава, это санитарные и безвозвратные потери», — сказал Марочко в эфире «Соловьев Live».

Он также отметил, что ВСУ ежедневно несут «катастрофические потери» и на других направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что Киев перебросил дополнительные силы к городу Артёмовск (украинское название Бахмут) в Донбассе.

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