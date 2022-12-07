Москва, 7 декабря, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Планы Вашингтона добиваться исключения России из G20 едва ли будут реализованы в обозримой перспективе, так как далеко не все участники «двадцатки» хотели бы изоляции России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что проект оборонного бюджета Америки предусматривает исключение РФ из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, а также Международной ассоциации страховых надзоров.

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«Далеко не все страны, входящие в G20, стремятся к изолированию России, — сказал Колганов. — И я не уверен, что это желание Вашингтона будет реализовано. Но даже если США смогут надавить на участников «двадцатки» и заручиться согласием ее большинства, то я не вижу серьезных экономических последствий, которые это могло бы иметь для России. Да, это символический жест, который имеет политико-идеологическое значение. Но я не вижу здесь прямого экономического ущерба. «Двадцатка» — это в первую очередь политическая платформа. Потому что экономическое взаимодействие Россия осуществляет на других площадках. Таких как Шанхайская организация сотрудничества или Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество и так далее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Белый дом будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20.