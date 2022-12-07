Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Утром в среду, 7 декабря, на дорогах Петербурга уровень автомобильных пробок достигает 8 баллов по 10-балльной шкале, что является аномально высоким показателем для этого времени суток. Причиной стали дорожные условия, осложнившиеся из-за непрекращающихся снегопадов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобильный затор зимой

Накануне Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что 7 декабря в Северной столице ожидается гололедица, на дорогах будет сложная обстановка.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», заторы зафиксированы на магистралях, ведущих к центру города, на подъезде к мостам через Неву. Ситуацию осложняют несколько ДТП на этих направлениях. Пробка возникла и на внутреннем кольце КАД в районе Кудрово, где также произошло ДТП. Есть проблемы в движении и на северном участке платной скоростной трассы ЗСД.

Добавим, что, по данным синоптиков центра «Фобос», погоду в Петербурге определит приближающийся с запада циклон «Зора» (Zora). «Погода останется облачной, вновь пройдёт снег, а температурный фон немного повысится. Температура воздуха — 2… — 4 °, по области — 2… -7 °», — отметил ведущий специалист центра Михаил Леус.