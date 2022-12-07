Вашингтон, 7 декабря, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов начнут добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20, следует из проекта оборонного бюджета США.

США

«Проект предусматривает… исключение российских правительственных служащих из G20», — говорится в документе.

Кроме того, проект предусматривает исключение РФ из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в согласованном профильными комитетами Конгресса США проекте бюджета на оборонные цели страны продлён на пять лет запрет на военное сотрудничество с Россией.

Кроме того, в проекте оборонного бюджета США предполагается выделение 6 млрд долларов на сдерживание России и Китая в Европе.

Читайте также: В США введут санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией