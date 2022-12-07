Луганск, 7 декабря, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Украина перебросила дополнительные силы к городу Артёмовск (украинское название Бахмут) в Донбассе, сообщил 7 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, украинское командование направило большую часть прибывших военнослужащих туда, где идут активные бои. Они должны восполнить безвозвратные и санитарные потери. Прочих пока оставили в резерве.

«В районе населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие пополнения для вооружённых формирований Украины», — сообщил РИА Новости Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, Артёмовск пока находится под контролем Киева, за него идут ожесточённые бои. Город находится к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения сил ВСУ.

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