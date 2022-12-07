В ЛНР заявили о стягивании сил ВСУ к Артёмовску
Марочко: дополнительные силы ВСУ переброшены под Артёмовск
Луганск, 7 декабря, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Украина перебросила дополнительные силы к городу Артёмовск (украинское название Бахмут) в Донбассе, сообщил 7 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
По его словам, украинское командование направило большую часть прибывших военнослужащих туда, где идут активные бои. Они должны восполнить безвозвратные и санитарные потери. Прочих пока оставили в резерве.
«В районе населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие пополнения для вооружённых формирований Украины», — сообщил РИА Новости Марочко.
Как сообщало ИА REGNUM, Артёмовск пока находится под контролем Киева, за него идут ожесточённые бои. Город находится к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения сил ВСУ.
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