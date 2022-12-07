Москва, 7 декабря, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Законопроект об альтернативной службе на предприятиях оборонного комплекса разработали депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Принятие закона позволит призывникам проходить альтернативную службу в организациях, выполняющих гособоронзаказ.

Инициатива восполнит дефицит рабочих специальностей и даст приток рабочей силы на предприятия, отметили авторы.

Ранее президент России подписал закон о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации.

Законопроект об альтернативных вариантах службы в период мобилизации, в частности, в охране детских садов и школ, внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди».