Вашингтон, 7 декабря, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В проекте оборонного бюджета США предполагается выделение 6 млрд долларов на сдерживание двух стран в Европе. Эти цифры обнародованы 6 декабря в опубликованном документе.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

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Опасаясь вызовов со стороны Москвы и Пекина, в проекте бюджета на 2023 год заложено 6 млрд рублей «на инициативу по сдерживанию в Европе».

Также документ включает инициативу о введении санкций за участие в золотовалютных операциях с Россией против лиц, которые осознанно участвуют в значительных операциях с золотом с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в согласованном профильными комитетами Конгресса США проекте бюджета на оборонные цели страны продлён на пять лет запрет на военное сотрудничество с Россией.