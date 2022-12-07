Москва, 7 декабря, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Рекордный товарооборот между Россией и КНР зафиксировало таможенное управление Китая. За одиннадцать месяцев суммарная стоимость товаров, проданных странами друг другу, превысила 172 млрд долларов, сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Россия стала покупать у Китая на 47,5% больше товаров, чем год назад. Ввоз товаров из РФ в КНР вырос на 13,4%, их стоимость оценивается в 67,3 млрд долларов. Поставки из Китая оценили в 105 млрд долларов.

За ноябрь страны продали друг другу товаров на 18,3 млрд долларов, ввоз в Россию осуществлялся на сумму 10,5 млрд долларов, в КНР — на 7,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение первого полугодия 2022 года товарооборот между Россией и Китаем возрос на 27,2% в годовом исчислении и составил 80,675 млрд долларов США.