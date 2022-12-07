Вашингтон, 7 декабря, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В согласованном профильными комитетами Конгресса США проекте бюджета на оборонные цели страны продлён на пять лет запрет на военное сотрудничество с Россией. Сообщается в опубликованном документе.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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Помимо этого в документе прописаны требования к Пентагону о введении и реализации инициатив для снижения зависимости оперативных баз, которые находятся в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США, от российского топлива. Министерству обороны необходимо не допустить сбоев на военных объектах, которые могут произойти из-за зависимости от российских энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, комитеты Конгресса США согласовали объём финансирования на оборонные цели страны. Предполагается, что затраты на это в 2023 году составят 858 млрд долларов. В 2022 году они были на уровне 770 млрд долларов.