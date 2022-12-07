Москва, 7 декабря, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало видео специального поезда железнодорожных войск Западного военного округа. Состав выглядит как крепость на колесных парах. В ролике показано, какие задачи выполняет бронепоезд в ходе спецоперации.

Минобороны РФ Специальный поезд железнодорожных войск Западного военного округа

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Специальный поезд вооружён «до зубов». У бойцов в руках различное стрелковое оружие: от автомата до крупнокалиберного пулемёта. Также в поезде есть зенитная установка для уничтожения воздушных и наземных целей. Спаренная пушка на поезде — главный калибр. Также имеются позиции снайпера. Стрелки в боевой готовности.

Несмотря на свой грозный вид, в первую очередь в список главных задач специального поезда входит техническая разведка, разминирование, а при необходимости и восстановление разрушенных дорожных направлений.

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«Мощный комплекс вооружения позволяет личному составу действовать даже в самых сложных условиях. Ежедневно специальный поезд, несмотря на трудности, со своей задачей справляется на 100%», — заверили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, по городу Кривой Рог Днепропетровской области нанесен ракетный удар, сообщил мэр города Александр Вилкул.