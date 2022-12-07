Вашингтон, 7 декабря, 2022, 04:14 — ИА Регнум. США и Великобритания заключили энергетическое партнерство с целью «сокращения глобальной энергетической зависимости от России». Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы британского правительства Риши Сунака, которое было опубликовано 6 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Стороны сообщили, что новое партнёрство позволит, с участием сторонников, сохранять глобальную энергетическую безопасность, устойчивость и доступность энергии.

По мнению Риши Сунака, заключенное партнёрство позволит снизить цены для британских потребителей и «раз и навсегда покончить с зависимостью Европы от российской энергии».

Как сообщало ИА REGNUM, комиссар по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон пророчит Европе в 2023 году продление тяжелого энергетического кризиса. Это обусловлено ограничениями на поставки энергоносителей из России, заявила политик в интервью японскому телеканалу NHK.