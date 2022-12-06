Вашингтон, 7 декабря, 2022, 02:28 — ИА Регнум. На фоне конфликта на Украине обострились разногласия США и Евросоюза по экономическим вопросам. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала Foreign Policy Эдвард Олден.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

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«В течение нескольких месяцев раздавалось лишь тихое ворчание, но на прошлой неделе недовольство вырвалось наружу. Тьерри Бретон, комиссар Европейского союза по внутреннему рынку, объявил об отказе от участия в заседаниях Совета ЕС — США по торговле и технологиям, которые пройдут на этой неделе в Мэриленде», — говорится в статье.

Этот совет журналист назвал ключевым координационным органом трансатлантической экономической политики. Отказ от участия в заседании автор считает скандалом и признаком серьёзных разногласий между странами Европы и США. Их причиной он видит то, что в ЕС газ стоит практически в 10 раз дороже, чем на американской территории.

В связи с этим Эдвард Олден заявил о «крайне невыгодном конкурентном положении» стран ЕС и о необходимости «сохранения конкурентоспособности промышленной базы Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее то, что союзники США в Европе оказались не готовы следовать курсу Вашингтона в отношении России и Китая, бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси назвал серьёзной проблемой.