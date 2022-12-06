Рим, 7 декабря, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Замруководителя Госдепартамента США Венди Шерман в ходе выступления перед студентами и преподавателями в университете Luiss в Риме 6 декабря сказала, что надеется на восстановление стабильных отношений с Россией, но признала, что произойдёт это не скоро.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Надеюсь, Россия и США вернутся туда, где мы все сможем разговаривать друг с другом и снова работать вместе. Но я не думаю, что это произойдёт в ближайшее время», — озвучила своё мнение политик, добавив, что «никто не имеет желания возвращаться к периоду холодной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о помощи Украине могут указывать на уменьшение поддержки со стороны США. Об этом 6 декабря сообщил преподаватель политики и международных отношений из Оксфордского университета, журналист Сэмюэл Рамани на своей странице в социальной сети.