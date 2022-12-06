Вашингтон, 7 декабря, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Китай обвинили в том, что он спровоцировал пандемию и поддержал конфликт России с Украиной. За это американское издание 19FortyFive считает нужным сделать КНР страной-изгоем.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«Всего за последние несколько лет Китай спровоцировал глобальную пандемию, дал зеленый свет бессовестному вторжению России на Украину, угрожал народу Тайваня, провел злонамеренную глобальную шпионскую кампанию и добился наихудших в мире показателей в области прав человека и защиты окружающей среды. Китай должен понести ответственность за свое нечеловеческое поведение. С ним следует обращаться как с со страной-изгоем, с которым не контактируют правительства», — уверен автор статьи.

Журналист считает, что если США будет приспосабливаться к Китаю из страха экономических потерь, это будет худшим вариантом. В статье также говорится, что надёжность КНР как партнёра будет снижаться, а количество манипуляций для сохранения своего статуса, напротив, увеличится.

«Вместо того, чтобы пытаться угодить Пекину и надеяться на лучшее, США и их друзья, союзники и партнеры должны работать над тем, чтобы опередить угрозу», — также пишет 19FortyFive.

Как сообщало ИА REGNUM, китайское издание Global Times 5 декабря заявило о том, что США стараются извлечь из конфликта на Украине максимальную выгоду. Поэтому необходимо разгромить американскую гегемонию, подчеркнул автор статьи.