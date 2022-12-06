Москва, 6 декабря, 2022, 21:28 — ИА Регнум. В «Единой России» рассмотрят возможность установления правила о бесплатном проезде на транспорте для добровольцев, заявил 6 декабря председатель партии Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

Комментируя соответствующую иицативу, высказанную на встрече представителей партии с активистами «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты», Медведев отметил, что нужно определить, кого именно считать принимащим участие в доброволческом движении, а также знать, какое количество граждан страны занимаются этим видом деятельности.

Ранее на встрече с активистами Медведев заявил, что российское государство должно проделать большую работу для того, чтобы жители воссоединившихся с Россией регионов чувствовали себя в полной мере «нашими людьми». Добровольцы оказывают существенную помощь в достижении этой цели, отметил глава «Единой России».