Белград, 6 декабря, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Спецназ полиции Косово покинул северную часть края после столкновений с сербами, рассказал 6 декабря президент Сербии Александр Вучич.

Косово

Прилегающая к основной территории Сербии северная часть Косово и Метохии населена в основном сербами.

Как сообщалось ранее, спецназ полиции Косово взял штурмом здания муниципалитетов в двух населенных пунктах. Целью было проникновение в помещения избирательных комиссий.

Власти Сербии обвинили руководство Косово в эскалации ситуации. Приштина пытается силой захватить здания муниципалитетов, чтобы «установить в них албанских представителей на нелегитимных выборах», сказал глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.