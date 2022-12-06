Москва, 6 декабря, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Если власти РФ прислушаются к мнению депутатов из фракции «Справедливая Россия — За правду» и согласятся ввести в стране ежегодную выплату так называемой 13-й пенсии, то это не приведет к разгону инфляции, а, напротив, позитивно скажется на состоянии российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря рассказали экономисты ряда российских вузов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Не стоит бояться, что реализация такой инициативы приведет к ускорению инфляции, — заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко. — Инфляция вызвана другими факторами: ростом цен, тарифами на ЖКХ, сложностью в логистике. Введение 13-й пенсии, безусловно, будет позитивно воспринято пенсионерами. У всех в преддверии Нового года растут расходы, вызванные приобретением подарков родным и близким, подготовкой к празднику и оформлением дома».

При этом он подчеркнул, что для реализации этой задачи необходимо, чтобы эти средства были запланированы в бюджете.

«Однако они там не заложены. Таким образом, решение этого вопроса в этом, 2022 году будет затруднено. Важным, на мой взгляд, является постепенное увеличение самой ежемесячной пенсии. Например, в 2023 году планируется повысить страховую пенсию на 4,8%», — отметил Щербаченко.

Позитивно смотрит на ситуацию и доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Конечно, инициатива очень правильная, лишней такая выплата наверняка не будет. Роста инфляции точно не будет, хотя немного может вырасти потребительский спрос, и это только плюс для нашей экономики, — сказала она. — Такая выплата — достаточно серьезная статья расходов. Например, единовременная выплата пенсионерам в 2020 году по 10 тыс. рублей составила в целом 430 млрд рублей. В Пенсионном фонде таких средств сейчас для выплат нет, и рассчитывать можно только на трансферты, поэтому всё будет зависеть от состояния бюджета».

В свою очередь профессор департамента общественных финансов, финуниверситета при правительстве РФ Марина Седова призвала не забывать, что опыт кризиса 2009 годов показал, что увеличение пенсионных выплат имеет положительный мультипликационный эффект.

«Но учитывая то, что январские пенсии выплачиваются тоже в декабре, тройная выплата содержит и инфляционный риск, — сказала она. — Дополнительно в экономику поступит около 840 млрд рублей, с учетом январских пенсий — 1680 млрд рублей. Представляется более целесообразным установить фиксированную выплату на уровне прожиточного минимума пенсионера и индексировать по фактической инфляции. Кроме того, вряд ли справедливо делать такие выплаты только по одному виду пенсии».

По ее словам, увеличение фиксированной выплаты сократит, хоть и не в равной доле, расходы на федеральные или региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам.

«Но с учетом мер по стимулированию занятости и снижению нагрузки в части взносов на социальное страхование дополнительные расходы на выплаты пенсий должны быть обеспечены федеральным бюджетом, в котором на 2024–2025 годы заложен отказ от трансферта на обязательное пенсионное страхование. В целом повышение пенсионных выплат повышает совокупный спрос, но целесообразно это делать не единовременно», — заметила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что ежегодная выплата тринадцатой пенсии — это весьма популистский шаг.