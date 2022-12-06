Донецк, 6 декабря, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, Яковлевку, Гольмовский и Ясиноватую, сообщили 6 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:35 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 17:00 ВСУ обстреляли Яковлевку, выпустив три снаряда калибра 122 мм, а в 17:10 — Гольмовский (три снаряда калибра 152 мм). В 17:30 киевские каратели обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибра 122 мм.