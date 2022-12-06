Вашингтон, 6 декабря, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о помощи Украине могут указывать на уменьшение поддержки со стороны США. Об этом 6 декабря сообщил преподаватель политики и международных отношений из Оксфордского университета, журналист Сэмюэл Рамани на своей странице в социальной сети.

president.gov.ua Флаги США и Украины

Ранее Блинкен заявил, что США намерены продолжить оказывать помощь Украине по возвращению ей территорий, который были потеряны с начала спецоперации.

«Это заявление вызывает сомнения в готовности США помочь Украине вернуть под контроль Крым и значительные территории Донбасса», — отметил журналист.

Он добавил, что госсекретарь США вообще не прокомментировал информацию, распространяемую в СМИ о том, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, для того, чтобы Украина не смогла использовать это вооружение для ударов вглубь России.

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