Москва, 6 декабря, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях может быть перевыполнен план по ремонту дорог. Об этом 6 декабря сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Mos.ru Марат Хуснуллин

Он отметил, что после открытия Крымского моста побывал в новых регионах России и ознакомился с ходом возведения дорог.

Хуснуллин напомнил, что ранее была поставлена цель по результатам 2022 года отремонтировать 500 км автодорог.

«Но уже видим, что перешагнем эту отметку и перевыполним планы», — отметил он.