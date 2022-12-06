Донецк, 6 декабря, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 6 декабря в своем телеграм-канале выразил соболезнования родным и близким погибшего депутата Народного совета ДНР Марии Пироговой.

Рисунки детей Донбасса Донецк

В 2014 году, когда киевская армия начала карательную операцию против Донбасса, Пироговой был всего 21 год, но она сразу начала активно участвовать в работе добровольцев, напомнил Пушилин.

«Не верится… Она была воплощением доброты. Человеком с большой буквы. Помогала всем, никогда не проходила мимо чужой беды. На всех хватало ее энергии, ее таланта творить добро. Как будто спешила жить», — написал врио главы ДНР.

Как сообщалось ранее, Пирогова погибла 6 декабря в результате обстрела ВСУ. Ее тело было опознано родственниками.

По данным властей ДНР, в результате очередных ударов ВСУ по жилым кварталам Донецка 6 декабря погибли по меньшей мере семь человек, еще несколько мирных жителей пострадали.