Брюссель, 6 декабря, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Социальный рекламный ролик, призывающий европейцев отказываться от использования автомобилей, набирает просмотры в сети.

Дарья Драй ИА REGNUM Конная упряжка

«Дорогие европейцы! Переходите на альтернативные виды транспорта. Потому что топливо будет только дорожать», — говорится в ролике.

Герой ролика, молодой мужчина, садится за руль автомобиля, но не может выехать с парковки, потому что топливный бак пуст. В салоне машины лежит сено. Вздохнув, мужчина открывает люк на крыше, встаёт во весь рост и берёт в руки поводья.

Понукая лошадь, запряжённую в автомобиль, он начинает движение. В это время другой мужчина пытается ехать на осле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Хавьер Блас предупредил о возможных отключениях электроэнергии в Европе из-за похолодания.

Читайте также: Зима в Европе: всё может развиваться по страшному, мрачному сценарию