Москва, 6 декабря, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В регионах, вернувшихся в состав России, появятся подразделения по профилактике коррупции. Президент Владимир Путин поручил завершить работу до 1 июня 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

Соответствующим указом утверждено положение об особенностях замещения государственных и муниципальных должностей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Отказавшиеся от иного гражданства жители этих регионов смогут занимать должности в указанных органах власти.

Напомним, договоры с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями о возвращении в состав России были подписаны в сентябре 2022 года.

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