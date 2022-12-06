Анкара, 6 декабря, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Турецкие депутаты подрались в Великом национальном собрании (парламенте) во время дебатов по бюджету. Об этом 6 декабря сообщает Sputnik Турция.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

«На второй день переговоров по бюджету в генеральной ассамблее парламента возникла напряжённость», — говорится в сообщении.

Отмечается, что словесная перепалка переросла в драку, в результате которой член «Хорошей партии» Хусейн Орс был госпитализирован с травмой головы. Заседание парламента было прервано на 10 минут.