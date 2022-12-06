Симферополь, 6 декабря, 2022, 15:48 — ИА Регнум. «Желтый» уровень террористической опасности продлен в Крыму. Об этом 6 декабря сообщил глав республики Сергей Аксенов.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

По его слова, высокий (жёлтый) уровень опасности продлен до 22 декабря.

Режим будет действовать на территориях городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Крыма. Кроме того, особые меры будут приняты на объектах транспорта, энергетики, коммунального хозяйства.