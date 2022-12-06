Москва, 6 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Производители российских фильмов и сериалов отказываются от всей зарубежной музыки из-за отказа иностранных лейблов продавать им права. Об этом сообщает 6 декабря телеграм-канал Mash.

Цитата из т/с «Универ». Реж. Пётр Точилин, Жанна Кадникова, Иван Китаев, Роман Самгин. 2008. Россия Герои сериала «Универ»

Иностранные музыкальные произведения исчезнут из картин, которые находятся в производстве, но останутся в уже вышедших фильмах. Киноделы таким образом хотя защитить себя от возможных претензий правообладателей после премьер.

«Ivi, Amedia, Start и другие продакшены экстренно убирают всю иностранную музыку из отечественных картин», — говорится в сообщении.

Решение об отказе от зарубежных композиций, как рассказал продюсер Борис Осипенко, было принято на срочном совещании киноделов в конце ноября. По его словам, ничего страшного не произошло — большинство зрителей не заметят, что вместо иностранной музыки в фильмах будет звучать отечественная.

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