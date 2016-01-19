Берлин, 6 декабря, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Объем импорта сжиженного природного газа из России в Евросоюз и Великобританию достиг нового максимума, передает 6 декабря немецкое издание Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал СПГ

С начала 2022 года объем импорта российского СПГ вырос на 21%.

Всё это происходит на фоне ограничений, которые вводит ЕС на поставки российской нефти, напоминает издание.

По данным опрошенных изданием экспертов, 13% всего импортного СПГ Евросоюз получает из России, и эта доля растет.

Ранее в правительстве России заявили, что Москва не будет соблюдать новейших западных «правил» вроде искусственного ограничения цен на российскую нефть. На эти объемы, несомненно, найдутся покупатели, отметил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Эксперты, в свою очередь, предполагают, что введение так называемого потолка цен на российскую нефть приведет к прямо противоположному эффекту — вследствие возникшего дефицита цена может вырасти.