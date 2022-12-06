Москва, 6 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с членами СПЧ, сообщили 6 декабря в пресс-службе Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент России Владимир Путин проведёт 7 декабря в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека», — говорится в информации пресс-службы.

Ожидается, что члены Совета представят главе государства итоги своей работы в 2022 году. В частности, речь пойдёт «о различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов федерации, о гармонизации экономического законодательства, о положении медработников, об адвокатской деятельности».

В пресс-службе отметили, что традиционно на встречах президента с членами СПЧ происходит обмен мнениями по широкому кругу вопросов.