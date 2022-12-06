Москва, 6 декабря, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Яна Лантратова (СРЗП) обратилась в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров, выступающих в соцсетях под псевдонимами «Даша Корейка» и «Хилми Форкс» на предмет незаконной пропаганды гомосексуальных отношений, трансгендерности, употребления наркотиков и других нарушений закона.

duma. gov.ru Лантратова Яна Валерьевна

Поводом для реакции депутата стало обращение к ней 17-летнего молодежного активиста из Петербурга Дмитрия Назарова, занимающегося просветительской и волонтерской работой, а также мониторингом соцсетей на предмет тенденций в молодежной аудитории.

Как говорится в обращении депутата к генпрокурору и главе Роскомнадзора, указанные блогеры «неоднократно транслировали для своей аудитории аморальное поведение, а также контент, направленный в том числе на оскорбление чувств верующих».

Яна Лантратова напоминает, что 5 декабря резидент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.

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В связи с этим Лантратова просит Генпрокуратуру провести проверку блогеров на предмет пропаганды ими ЛГБТ, смены пола, а также рекламы наркотиков и интернет-магазинов по их распространению, и принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования. У главы Роскомнадзора депутат просит провести проверку и, в случае подтверждения нарушений, заблокировать каналы и аккаунты блогеров в сетевых сервисах.

По данным СМИ, один из указанных блогеров, в отношении которых предложено провести проверку, заявлял о себе как о трансгендере, бывшем юноше, ставшем «девушкой».

Добавим, что в июне 2022 года в то время девятиклассник Дмитрий Назаров стал победителем Молодежной премии Санкт-Петербурга в номинации «В области общественной деятельности». Он был признан самым молодым книгоиздателем в России, а также создал проект «Диалоги/Диалоги».