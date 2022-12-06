* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 6 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Исковое заявление в суд о признании песни рэпера Oxxxymiron (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) «Ойда» запрещенной к распространению в России направили в суд сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга. Об этом 6 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на письмо городской прокуратуры, направленное в адрес Лиги безопасного интернета.

Oxxxymiron.com Oxxxymiron

Как следует из документа, сотрудники прокуратуры направили исковое заявление в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга о признании песни «Ойда» запрещенной к распространению в России, а также об ограничении доступа к ней на стриминговых сервисах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ходе проверки в песне были обнаружены публичные призывы к действиям, которые могут нарушить территориальную целостность России.

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