Москва, 6 декабря, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Предложение партии «Справедливая России — За правду» о ежегодной выплате в РФ дополнительной — 13-й — пенсии не имеет под собой серьезного экономического обоснования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Предложение о 13-й пенсии не имеет под собой серьезного экономического обоснования. Если взять цифры 2021 года, то ежемесячные расходы Пенсионного фонда на выплату страховых пенсий составляли около 605 млрд рублей. То есть для реализации инициативы «Справедливой России» потребуется изыскивать ежегодно более 615 млрд рублей из федерального бюджета. Таких денег в нём нет. Более того, массовый выплеск такой суммы приведет к разгону инфляции. Поэтому данное решение вряд ли будет принято», — считает Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что инициатива о введении в стране 13-й пенсии — это крайний популизм, у которого нет никаких шансов на реализацию.