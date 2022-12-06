Вильнюс, 6 декабря, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Вильнюсе приступили к демонтажу шести стел мемориала советским воинам. Данный памятник является одним из крупнейших в стране, сообщает 6 декабря Sputnik Литва.

I, Cmapm Мемориала советским воинам. Вильнюс

«Сегодня на Антакальнисском кладбище Вильнюса начнут демонтаж стел, изображающих солдат Второй мировой войны», — передаёт агентство.

Городские власти заверяют, что при сносе монументов постараются их не повредить. Работы намерены закончить за несколько недель.

Решение о сносе мемориала было принято Вильнюсским городским советом в июне 2022 года. Посольство России в Литве назвало идею «кощунственным и варварским решением».

У мемориала на Антакальнисском кладбище захоронены более 3 тыс. воинов, погибших в боях за освобождение Вильнюса. Всего в Литве похоронены свыше 80 тыс. советских воинов.

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