Москва, 6 декабря, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать работу по постоянному контролю за формированием цен на легковые автотранспортные средства с целью недопущения необоснованного повышения их стоимости.

Lada.ru Производство легковых автомобилей

Перед правительством поставлена задача о принятии мер по повышению доступности россиянам легковых автомобилей.

«Принять меры по повышению доступности для граждан РФ легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально», — говорится в тексте поручения.

Путин ожидает доклада до 15 апреля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Минпромторге в августе 2022 года отмечали, что российский авторынок может выйти на докризисный уровень к 2026–2027 годам.

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