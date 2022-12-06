Москва, 6 декабря, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Госдуме назвали странной и спорной инициативу парламентариев Санкт-Петербурга увеличить в шесть раз штрафы за отсутствие ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM ОСАГО

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий и Анастасия Мельникова выступили с инициативой существенно повысить для автомобилистов штрафы за отсутствие полиса ОСАГО

«Инициатива как минимум странная и спорная. Водители, которые ответственно относятся к управлению транспортным средством, без штрафов и напоминаний прекрасно понимают, что полис ОСАГО — это защита в первую очередь для них», — отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

А на фоне роста тарифов и стоимости полиса ОСАГО отдельную категорию автовладельцев, отказывающихся от приобретения полиса, штраф не остановит — будь то 800 рублей или 5 тысяч рублей, рассуждает парламентарий.

Нилов также призвал не забывать, что водители — это огромная, 50-миллионная социальная группа.

«Бездумно записывать всех в потенциальные нарушители — контрпродуктивно и чревато непредсказуемыми последствиями. Например, с 2023 года МРОТ составит чуть более 16 тысяч рублей. И что, один штраф «съест» сразу треть МРОТ?» — задает вопрос Нилов.

Он также обратил внимание на то, что «есть объективные ситуации, когда человеку по каким-то причинам не продлили полис, отказали в продаже или вообще продали фальшивый документ».

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