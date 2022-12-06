Москва, 6 декабря, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Открыто заявляемая киевским режимом линия на продолжение терактов является «фактором опасности» для России, и этот фактор учитывается, заявил 6 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Как сообщалось ранее, 6 декабря Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждаются вопросы обеспечения внутренней безопасности государства.

5 декабря в Министерстве обороны России рассказали о попытках ВСУ нанести удары по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях с помощью беспилотников. Атаки были отбиты, однако три человека погибли и четверо получили ранения.

Совещания с постоянными членами Совета безопасности проходят еженедельно, но указанный исходящий из Киева фактор опасности учитывается, принимаются все необходимые для безопасности государства меры, отметил Песков.