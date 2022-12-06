Москва, 6 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В России используют новые схемы страхования поставок при торговле нефтью, взаимодействуя с более мелкими трейдерами. Об этом 6 декабря сказал заместитель председателя правительства Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

Вице-премьер отметил, что на энергорынке «настают более сложные условия», но Россия продолжит торговать нефтью, используя новые инструменты и механизмы страхования.

«Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры. Крупные трейдеры, как известно, ушли, сегодня работает больше трейдеров, чем раньше, в том числе и по реализации российской нефти», — добавил он.

По словам Новака, российская нефть найдет покупателей на мировых рынках, изменятся лишь логистические цепочки. При необходимости производители снизят добычу.

Напомним, с 5 декабря в ЕС начал действовать запрет импорта нефти из России по морю. Брюссель ввёл ограничение цен на морские перевозки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.

Читайте также: В ЕС вступил в силу запрет на морские перевозки российской нефти