Москва, 6 декабря, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В вопросах, связанных с мобилизацией, нужно ориентироваться на заявления президента России Владимира Путина и Министерства обороны РФ, заявил журналистам 6 декабря пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Мобилизация

«Очень много провокационных сообщений и публикаций в соцсетях», — отметил Песков.

Президент «уже всё сказал» по данному вопросу, добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

25 ноября Дмитрий Песков сообщил журналистам, что информация о том, что Владимир Путин якобы намерен объявить о «мобилизации страны», не соответствует действительности.