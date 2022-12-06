Киев, 6 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России разгромили крупнейшую в Киевской области Трипольскую теплоэлектростанцию. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в социальных сетях.

Zagittya.com.ua Илья Кива

По словам бывшего парламентария, электростанция подавала энергию в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, добавив, что поражение объекта негативно скажется на инфраструктуре Украины.

В настоящее время специалисты оценивают нанесенный ущерб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе российских ударов по инфраструктуре на захваченной Киевом территории Украины получили повреждения все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

Читайте также: В Киеве заявили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС на Украине