В Киеве заявили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС на Украине
В «Укрэнерго» заявили, что все крупные ТЭС и ГЭС на Украине получили повреждения
Киев,
29 ноября 2022, 16:38 — REGNUM В ходе российских ударов по инфраструктуре на захваченной Киевом территории Украины получили повреждения все крупные тепло- и гидроэлектростанции. Об этом 29 ноября заявил глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова приводит издание «Новое время. Бизнес».
«В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине», — сказал он.
При этом Кудрицкий уточнил, что он не имеет права вдаваться в детали о последствиях каждого конкретного удара.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории захваченной киевским режимом Николаевской области Украины прогремели новые взрывы.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.