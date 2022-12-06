* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Латвии относительно телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Так, Захарова в телеграм-канале «в помощь Западу для выработки реакции в отношении Латвии собрала цитаты заявлений Госдепа, Белого дома и НАТО о том, как плохо не давать «Дождю» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) нормально работать».

«Ничего не нужно заново придумывать, просто пусть вместо слова «Россия» вставят в свои же недавние заявления слово «Латвия», — отметила дипломат.

Захарова привела в качестве примера заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса, заявившего, что в США «видели сообщения о том, что российское правительство заставляет замолчать независимые СМИ, такие как «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Латвии приняли решение аннулировать лицензию на вещание русскоязычного круглосуточного информационного телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Власти этой страны считают, что руководство телеканала «не понимает и не осознаёт значимости и серьёзности нарушений», в связи с чем «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) не может действовать на территории республики.