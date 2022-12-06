Вашингтон, 6 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу от энергетического кризиса. Такое мнение 5 декабря высказал автор агентства Bloomberg Хавьер Блас.

Jedidja Холодное время

Он отметил, что холодный сезон только начался, впереди свыше ста самых холодных дней в году. При этом специалисты не знают, будет ли сезон мягким, нормальным или очень холодным.

По его мнению, несколько градусов по Цельсию — это всё, что стоит на пути региональных отключений.

Блас добавил, что по-прежнему существует значительный риск того, что потребителей электроэнергии в Европе попросят снизить спрос.