Москва, 6 декабря, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Умеренная активность Солнца зафиксирована в 2022 году. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

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С 2019 по 2021 год на орбиту были запущены три метеорологических спутника с «метеостанцией космической погоды», с помощью которой специалисты следят за отклонениями радиационного и магнитного полей Земли, вызванных активностью Солнца.

Уточняется, что магнитные бури могут провоцировать аварии в энергосистемах Земли, кроме этого они негативно влияют на здоровье людей, могут нарушать работу чувствительной электронной аппаратуры.

Сообщается, что в 2022 году специалисты регистрировали только незначительные пики солнечной активности.

По мнению специалистов, «спокойное настроение» Солнца может быть связано с тем, что сейчас лишь начала очередного солнечного цикла, его пик еще впереди.