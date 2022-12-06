Москва, 6 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Гораздо важнее 13-й пенсии отменить пенсионную реформу, убеждена глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

ИА REGNUM Рубль

«Любые деньги для пенсионеров не лишние. Так что предложение поддерживаю. Но гораздо важнее отменить людоедскую пенсионную реформу», — полагает Останина.

Законопроект, которым предлагается ввести с декабря регулярную ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости, внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.

«Источником пенсии могут быть неиспользованные статьи федерального бюджета за уходящий год», — уточнил парламентарий.

Однако в Госдуме обратили внимание на то, что средства для ежегодной выплаты тринадцатой пенсии в федеральном бюджете не запланированы.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия») заявила о том, что пенсии российским пенсионерам будут проиндексированы автоматически.