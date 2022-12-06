Донецк, 6 декабря, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Еленовке Донецкой Народной Республики из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена школа, сообщили 6 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: населенный пункт Еленовка: — МДОУ (муниципальное дошкольное образовательное учреждение) «Еленовская школа №1», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в Еленовке из-за обстрелов со стороны ВСУ были повреждены четыре частных жилых дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 декабря киевские каратели обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке Донецкой Народной Республики.

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