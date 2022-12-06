Москва, 6 декабря, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Если власти РФ все-таки прислушаются к мнению ряда депутатов и введут так называемую 13-ю пенсию, то это отчасти успокоит инфляционные ожидания населения, а также создаст предпосылки для роста потребительского спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Не стоит бояться, что реализация такой инициативы приведет к ускорению инфляции. У нас инфляция вызвана не переизбытком спроса. Она у нас вызвана проблемами в логистике, усложнении поставок комплектующих. Инфляция в России носит немонетарный характер. В частности, важной частью являются инфляционные ожидания — люди с низкими доходами боятся, что им в будущем не хватит денег для поддержания пусть скромного, но привычного уровня жизни. По этой причине люди с низкими доходами начинают запасаться товарами впрок, чтобы в тяжелую минуту не остаться совсем голодными. Это стимулирует приход инфляции раньше, чем для нее складываются реальные макроэкономические, материальные предпосылки, — сказал Комолов. — Поэтому значительное повышение доходов пенсионеров стало бы успокоительной мерой на денежном рынке. Более того, это создало бы предпосылки для роста потребительского спроса в тех секторах, которые испытывают значительные трудности. Это все, что связано с обрабатывающими производствами, агропромышленным комплексом. Это поддержало бы и малый бизнес, так как он сильно зависит от спроса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, почему власти РФ не согласятся с идеей введения в РФ 13-й пенсии.